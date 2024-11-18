AA & Ensonhaber

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, genç teknik direktörü Sinan Kaloğlu yönetiminde çıktığı son 4 maçta aldığı 8 puanla moral buldu.

Sarı-kırmızılı kulübün başında ilk maçına Süper Lig'in 9. haftasında çıkan Kaloğlu, Gaziantep FK karşılaşmasından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Ardından deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor, 11. haftada ağırladığı Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Son hafta Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenen Kayseri temsilcisi, Kaloğlu yönetiminde çıktığı 4 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Süper Lig'de 11 haftada 12 puan alan Kayserispor, bunun 8'ini Kaloğlu yönetiminde topladı.

"DÖRT MAÇTA ALINAN 8 PUAN ÜZERİMİZDEKİ KARA BULUTLARI DAĞITTI"

Kaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra oyuncularının verdiği reaksiyondan ve aldıkları puanlardan mutlu olduğunu söyledi.

Göreve geldiklerinde 19 haftadır kazanamayan bir takımı devraldıklarını anımsatan Kaloğlu, şunları dedi:

Mental ve fiziksel olarak dezavantajlı bir takım söz konusuydu. Dört maçta alınan 8 puan üzerimizdeki kara bulutları dağıttı. Oyuncuların özgüveni yerine geldi. Bu süreçte fiziksel olarak geliştiler ve sonuçlar da iyi oldu. 8 puan topladığımız 4 maçın tamamını da kazanıp 12 puan alabilirdik. Tüm maçları kazanabilecek bir oyun ortaya koyduk ama gelinen nokta beni mutlu ediyor. Oyuncularımın performansından son derece mutluyum.

Kaloğlu, göreve gelir gelmez eksikleri belirlemek için çalıştıklarını, takım savunmasını daha iyi yapabilmek ve sonucu gol olan bireysel hataların önüne geçmek için önlemler aldıklarını söyledi.

"YENİ SİSTEMİ İYİ HALE GETİRMEMİZ LAZIM"

Kayserispor'da uzun süredir devam eden transfer yasağından dolayı derin bir kadro yapısı bulunmadığına dikkati çeken Kaloğlu, şöyle devam etti:

Oyuncular üzerinden değil de farklı bir sistem üzerinden köklü bir değişikliğe gittik. Bu da takım savunmamızı güçlendirdi. Daha kompakt bir oyun oynamaya başladık. Haricinde de rakibe göre boş alanlarını iyi kullanıp, iyi stratejik kurgularla sonuca gitmeyi düşündük. Bundan iyi bir reaksiyon aldık. Bir de tüm oyuncularla birebir görüşmeler gerçekleştirdik. Güçlü bir iletişimle onlarla güzel bir bağ kurduk. Eğlenceli antrenmanlar yaparak oyuncuların motivasyonunu yükselttik. Bizim uyguladığımız antrenmanlar fiziksel gücü de artırdı. Takımın maç başına koştuğu mesafe 100 kilometrelerden 120 kilometrelere yaklaştı. Lige verilen aralarda, fiziksel antrenmanlara daha çok önem veriyoruz. Çünkü bu konuda iyi olmamız lazım. İkili mücadele ve topu kaybettikten sonraki reaksiyonları çok iyi yapmamız gerekiyor. Koşu mesafemizi daha da artırmamız lazım. O yüzden ölçülü bir şekilde yükleme yapıyoruz. Kayserispor'un son 4-5 yıldır oynadığı oyun dizilişinden farklı bir dizilişle sahaya çıkıyoruz. Yeni sistemi de iyi hale getirmemiz lazım.

"FENERBAHÇE KARŞILAŞMASINA İYİ BİR SONUÇ ALMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Lige verilen aradan sonra zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Kaloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Dört orijinal stoperimizden 3'ü bu hafta olmayacak. Şimdi yine farklı mevkide başka bir oyuncuyu değerlendireceğiz. Fenerbahçe çok iyi ve güçlü bir kadroya sahip. Ancak benim ve ekibimin lügatinde baştan kaybetmek yok. Biz Fenerbahçe karşılaşmasına da iyi bir sonuç almak için çıkacağız. Bununla ilgili de kafamda bir iki strateji var. Onunla alakalı çalışmalarımızı yapacağız. Rakibimizi zaten iyi analiz ediyoruz. Sonuçta ben onları, göreve gelmeden önce de maçlarına gidip analiz etmiştim. Şimdi oyuncularımızla birlikte bu strateji ve kurguyu sahaya yansıtabilirsek, bu dört maçta aldığımız iyi sonuçları Fenerbahçe maçında da devam ettirmek istiyoruz.