Sinan Kaloğlu: Fenerbahçe maçıyla ilgili birkaç stratejimiz var

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Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Kayseri Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 23 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

Bu maç öncesinde ise Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, açıklamalarda bulundu.

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

TRT Spor'a konuşan Kaloğlu, şunları dedi:

4 maçlık performansımız beni çok memnun etti. Buraya gelmeden önce eksikliklerimizle ilgili bir çalışma yapmıştım zaten. Bu eksikliklerin üzerine giderek bunlara çözüm bulmaya çalıştık. Bizden önce uzun zamandır galip gelemeyen bir takım vardı. Bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyordu. Takım savunmasındaki sıkıntılarımız bizi farklı arayışlara, farklı sistemlere itti. Tabii ki eksiklerimiz var ama daha iyi olacağız.

"FENERBAHÇE MAÇIYLA İLGİLİ BİRKAÇ STRATEJİMİZ VAR"

Fenerbahçe'ye hazırlıklı olduklarını söyleyen genç teknik adam, şu sözleri sarf etti:

Fenerbahçe maçıyla ilgili birkaç stratejimiz var. Amacımız iyi bir sonuç almak.

"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK YAKINDAN TANIYORUZ"

Sinan Kaloğlu, sözlerini şöyle noktaladı: