Sinan Kaloğlu, Kayserispor kariyerine iyi başladı

İHA

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu ile çıktığı 2 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik elde etti.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz ile yolları ayırdıktan sonra genç teknik adam Sinan Kaloğlu ile sözleşme yapan sarı-kırmızılı kulüp, ligde çıkışa geçti.

KAYSERİSPOR, İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Önce Gaziantep FK maçından 2-2 beraberlik ile ayrılan Kayserispor, sonrasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

Sezonun ilk galibiyetini de alan sarı-kırmızılılar, Sinan Kaloğlu yönetiminde hanesine 2 maçta 4 puan ekledi.

SIRADAKİ RAKİP ADANA DEMİRSPOR

Bu hafta da sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek olan sarı-kırmızılı ekip, bir galibiyet daha alarak ligdeki çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.