İHA

Süper Lig’in 12. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar 12 puana ulaşarak ligde 13. basamağa yükseldi.

"PANİK DE YAPSAK KAZANMANIN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK"

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, şu şekilde konuştu:

Galip geldiğimiz için mutluyuz. En güzel tarafı da galip gelmek için buraya geldik ve tüm hafta bu maçı kazanmaya çalıştık. 90 dakika sonunda kazanmanın mutluluğu var. Geçen hafta çok üzücü bir puan kaybettik. Oyuncuların reaksiyonu bu hafta çok daha iyiydi. Merkezden kapacağımız toplarla pozisyona girmek istedik ve bunda başarılı olduk. İlk yarıda çok iyi pozisyonlarımız vardı. Maçı erken de koparabilirdik. Tek gol bulup devreye girdik. İkinci yarıda da iyi ve etkili pozisyonlarımız vardı. Bulunduğumuz konumdan dolayı galipken oyuncularımız panik ve stres yaptı. Bu da bizim oyun gücümüzü düşürdü ama mücadele gücümüzü yükseltti. Takım çok iyi bir dayanışma örneği gösterdi. Bazen böyle maçlarda panik de yapsak kazanmanın önemi çok büyük. Bize de bu lazımdı. Bu yüzden oyuncularımızı kutluyorum.

"İNSANLAR 3-5-2'Yİ ÇOK FARKLI ALGILIYOR"

Göreve geldikten sonra sistem değiştirmesi ve az gol yiyen bir takım olmalarına dair gelen soru üzerine açıklama yapan Kaloğlu, şu ifadeleri kullandı: