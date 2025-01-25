Sinan Kaloğlu’ndan istifa sözleri! Yönetimle görüşeceğim

Süper Lig’in 21. haftasında Sivasspor deplasmanından 5-2 mağlubiyetle ayrılan Kayserispor’da Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

"NET POZİSYONLARIMIZ VAR AMA MAALESEF DEĞERLENDİREMEDİK"

Kaloğlu, şunları dedi:

Sivasspor’u tebrik ediyoruz. Bizim için üzücü bir karşılaşma oldu. Gerçekten çok iyi çalışmıştık. Maalesef son günlerde antrenmandaki sakatlıklar düzenimizi bozu. Bir şekilde karşılaşmaya çıktık. Erken bir gol yedik. Oyun düzenimiz burada bozuldu. Beklemediğimiz oyuncudan beklemediğimiz kırmızı kartı gördük. İkinci yarı tüm oyuncularımla gurur duydum. 10 kişi de olsa bu takım kazanabilir yada berabere kalabilir inancını sahada gösterdiler. Net pozisyonlarımız var ama maalesef değerlendiremedik.

"DEĞERLENDİRME YAPACAĞIM"

Bir gazetecinin "İstifa edecek misiniz?" sorusuna Kaloğlu, şu yanıtı verdi:

Bazı veriler vereceğim. Hak etmediğimiz durumlar var onları da söyleyeceğim. Geldiğimizde 26 maçta 1 galibiyet olan takım vardı. Geldiğimizde takımı geliştirdik. Ligde en fazla pozisyona giren takımlardan olduk. Biz ilk günden itibaren taraftarımızın tepkisiyle karşılaştık. Ben bunu hakkaniyetli görmüyorum. Onların da canları sağ olsun. Tüm Kayseri camiası da bunun nasıl bir haksızlık olduğunu biliyor. Ben ve ekibim vicdani olarak çok rahatız. Biz kimseye ezilmedik. Sakatlıklar bizi zorladı. Ben oyuncuları da çok seviyorum. Daha 17 maç var. Gidince başkanımız ve yönetim kurulu ile bir değerlendirme yapacağım.