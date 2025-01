Sinan Kaloğlu'ndan 'istifa' tezahüratlarına yanıt! Rahat değiliz

Kayserispor, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında karşılaştığı Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu.

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Taraftarın 'İstifa' tezahüratlarının sorulması üzerine ise Kaloğlu, taraftarların her zaman haklı olduğunu ama hakkaniyetli davranılması gerektiğini kaydetti.

Taraftar her zaman haklıdır. Daha iyisini görmek ve sonucu her zaman iyi almak ister. Birazcık hakkaniyetli davranılması lazım. Geldiğimiz ilk zamandan beri biz bu protestoları yiyoruz. Hoca grubu olarak rahatta değiliz. Bu takımı 3 puandan 16 puana getirmişiz. Birçok oyuncunun kişisel verileri yüzde 50 artmış. Takımın istatistikleri artmış. Sonuçta bizden önce oynamayan birçok oyuncuya form kazandırdık. Bunlar gözükmüyor mu? Takım olarak bir bağımız var. Oyuncularla bağımız var. Zorlu bir fikstürden geçiyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe ve lig üçüncüsü bir takım ile oynuyoruz. Formda takımlarla oynuyoruz. Bu maçlara iç sahada mağlup başlıyoruz. Bütün çalıştıklarımız bambaşka bir şeye evriliyor. Birazcık hakkaniyetli davranmak lazım. Aldığımız puanlar ortada. Çoğu maçta güçlü oynadık ama skor alamadık. Bugün de öyle. Rakibe bir tane pozisyon verdik ama bizim de pozisyonlarımız var. Son dakika golde atabilirdik. Oyuncu grubumuz var. Değişen bir şey yok. Bu oyuncu grubu 2-3 sezondur birbirini tanıyan grup. Biz onları mental ve fiziksel olarak en iyiye getirmeye çalışıyoruz. Getirdik de zaten. Son 11 haftaya baktığımızda ben ve ekibim aldığımız puanlar ve sıralamaya baktığımız da kötü bir yerde değiliz. Bu takımı 16 puana getirdik. Biz de üzgünüz. Karşılığını alamıyoruz. Ekibimle beraber 24 saat kulüpteyiz. Her şey ile ilgileniyoruz. Bizim de yapacaklarımızın sınırı var. Biz sahaya giremeyiz ki, oyuncu kardeşlerimizin saha içerisinde bir şeyleri değiştirmesi lazım.