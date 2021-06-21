Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Sincan Belediyespor-Ankara TKİ maçında Mesut Harman'dan çok klas bir gol geldi.

Süper Lig ve TFF 1. Lig dışında diğer liglerde de çekişmeli mücadeleler yaşanıyor.

Onlardan biri de Bölgesel Amatör Lig maçları...

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge Grup 7'de Sincan Belediyespor'la Ankara TKİ ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 1-0 Sincan Belediyespor kazandı.

MESUT HARMAN'DAN HAGI GOLÜ

Maçın 52. dakikasında sahneye çıkan Mesut Harman, çok klas bir gol attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Harman'ın golü, akıllara Hagi'nin Galatasaray formasıyla Monaco'ya attığı golü getirdi.

Sincan Belediyesporlu Mesut Harman'dan klas gol İZLE

