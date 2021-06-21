- Haberler
- Futbol Haberleri
- Sincan Belediyesporlu Mesut Harman'dan klas gol
Sincan Belediyesporlu Mesut Harman'dan klas gol
Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Sincan Belediyespor-Ankara TKİ maçında Mesut Harman'dan çok klas bir gol geldi.
- Haber Merkezi
- 21.06.2021 - 10:07
- Güncelleme : 21.06.2021 - 10:37
Süper Lig ve TFF 1. Lig dışında diğer liglerde de çekişmeli mücadeleler yaşanıyor.
Onlardan biri de Bölgesel Amatör Lig maçları...
Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge Grup 7'de Sincan Belediyespor'la Ankara TKİ ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı 1-0 Sincan Belediyespor kazandı.
MESUT HARMAN'DAN HAGI GOLÜ
Maçın 52. dakikasında sahneye çıkan Mesut Harman, çok klas bir gol attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Harman'ın golü, akıllara Hagi'nin Galatasaray formasıyla Monaco'ya attığı golü getirdi.
Sincan Belediyesporlu Mesut Harman'dan klas gol İZLE