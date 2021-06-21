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    Sincan Belediyesporlu Mesut Harman'dan klas gol

    Sincan Belediyesporlu Mesut Harman'dan klas gol

    Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Sincan Belediyespor-Ankara TKİ maçında Mesut Harman'dan çok klas bir gol geldi.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2021 - 10:07
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 10:37
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    Süper Lig ve TFF 1. Lig dışında diğer liglerde de çekişmeli mücadeleler yaşanıyor.

    Onlardan biri de Bölgesel Amatör Lig maçları...

    Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge Grup 7'de Sincan Belediyespor'la Ankara TKİ ile karşı karşıya geldi.

    Karşılaşmayı 1-0 Sincan Belediyespor kazandı.

    Sincan Belediyesporlu Mesut Harman dan klas gol #1

    MESUT HARMAN'DAN HAGI GOLÜ

    Maçın 52. dakikasında sahneye çıkan Mesut Harman, çok klas bir gol attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

    Harman'ın golü, akıllara Hagi'nin Galatasaray formasıyla Monaco'ya attığı golü getirdi.

    Sincan Belediyesporlu Mesut Harman'dan klas gol İZLE

    Sincan Belediyesporlu Mesut Harman dan klas gol #2

    Sincan Belediyesporlu Mesut Harman dan klas gol #3

    Sincan Belediyesporlu Mesut Harman dan klas gol #4

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