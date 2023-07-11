Sınırsız beyti karşılığında transfer olan kaleci: Kenan Gürsen Saat Daha önce sınırsız kelle paça çorba karşılığında Karabağlar Spor Kulübü ile anlaşan kaleci Kenan Gürsen Saat, takımı şampiyon olunca sınırsız beyti karşılığında yeniden anlaşma sağladı.

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ensonhaber.com

Türkiye futbol tarihinde ilginç bir transfer vakası yaşandı.

Karabağlar Spor Kulübü'nde kaleci olarak forma giyen Kenan Gürsen Saat, takımının şampiyon olması ile birlikte beyti karşılığında sözleşmeye yeniden imza attı.



Ensonhaber'e katılan Saat, geçen sezonda da kelle paça çorbası karşılığında kulübüyle anlaştığını söyledi.

"Burnuma kelle paça çorbası kokusu gelince, dedim ki neden olmasın"

Sunucu İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Saat, çevresinden ilginç tepkiler aldığını belirterek, olayı şöyle anlattı:

"Bir gün masada anlaşmaya otururken burnuma kelle paça çorbası kokusu geldi ve kendi kendime 'Neden olmasın' dedim. O gün kelle paçaya anlaşmış olduk. Tabi bu olay geçen dönemde kaldı."

"Sınırsız bir şekilde sezon boyunca beyti yiyebileceğim"

Sözleşmelerden bir kuruş dahi para almadığını belirten Saat sözlerine şöyle devam etti:



"Anlaşmamıza şampiyon olursak bir sonraki seneye anlaşmamız beyti olacak diye ekledim. Namağlup şampiyon olunca da bu sene beytiye anlaşmış olduk. Sınırsız bir şekilde sezon boyunca beyti yiyebileceğim. Sürekli dışarda iş peşinde koşturan biri olduğum için, aç olduğum vakitlerde dışarıda yemek yemek benim motivasyonumu yükselttiği için böyle bir anlaşma teklif ettim, onlar da kabul ettiler."

"Bir dahaki sezon takipçilerime sürpriz olacak"

Bir oturuşta 2,5 tabak kelle paça çorbası içebildiğini söyleyen Saat, beyti sorusuna ise, "Sezon başladığında onu göreceğiz." cevabını verdi.



Bir dahaki sezon için hangi yemek üzerinde sözleşme yapmayı planladığı sorulan Saat, "Daha önce de söylemiştim. Bu izleyicilerime ve takipçilerime sürpriz olacak. Küçük bir spoiler vereyim. Kişi sayısı 20, 30 veya 50 olabilir. O kişilere de sınırsız yemek verilebilir belki." dedi.

