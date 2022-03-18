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- Siopis: 3 penaltıyla kaybettik
Siopis: 3 penaltıyla kaybettik
Trabzonsporlu Manolis Siopis, Rizespor'a karşı aldıkları mağlubiyet sonrası konuştu.
- Haber Merkezi
- 18.03.2022 - 23:30
Trabzonspor'un Yunan orta saha oyuncusu Manolis Siopis, Çaykur Rizespor'a 3-2 kaybettikleri maç sonrası konuştu.
"BURADA OYNAMANIN ZOR OLDUĞUNU BİLİYORDUK"
Mücadeleyi değerlendiren Siopis, "İlk yarıda 2-3 tane çok iyi pozisyonumuz vardı. Maçtan önce burada oynamanın zor olduğunu biliyorduk. İkinci yarıya golle başladık. Rakibimizin 2 tane penaltı golü oldu, geri döndük." dedi.
"3 PUAN İÇİN GELMİŞTİK AMA ALAMADIK"
Yunan oyuncu, "Maçın son pozisyonunda penaltıyla rakibimiz kazandı. Buraya 3 puan için gelmiştik, 3 puanı alamadık. Milli aradan sonra önümüzdeki maça hazırlanacağız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.