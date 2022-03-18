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    Siopis: 3 penaltıyla kaybettik

    Trabzonsporlu Manolis Siopis, Rizespor'a karşı aldıkları mağlubiyet sonrası konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 23:30
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    Siopis: 3 penaltıyla kaybettik

    Trabzonspor'un Yunan orta saha oyuncusu Manolis Siopis, Çaykur Rizespor'a 3-2 kaybettikleri maç sonrası konuştu.

    "BURADA OYNAMANIN ZOR OLDUĞUNU BİLİYORDUK"

    Mücadeleyi değerlendiren Siopis, "İlk yarıda 2-3 tane çok iyi pozisyonumuz vardı. Maçtan önce burada oynamanın zor olduğunu biliyorduk. İkinci yarıya golle başladık. Rakibimizin 2 tane penaltı golü oldu, geri döndük." dedi.

    "3 PUAN İÇİN GELMİŞTİK AMA ALAMADIK"

    Yunan oyuncu, "Maçın son pozisyonunda penaltıyla rakibimiz kazandı. Buraya 3 puan için gelmiştik, 3 puanı alamadık. Milli aradan sonra önümüzdeki maça hazırlanacağız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

    Siopis: 3 penaltıyla kaybettik #1


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