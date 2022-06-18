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    Siopis'le Bakasetas düğünde kolbastı oynadı

    Siopis'le Bakasetas düğünde kolbastı oynadı

    Trabzonspor'un Yunan yıldızları Siopis ve Bakasetas, arkadaşlarının düğününde kolbastı şov yaptı. O anlar sosyal medyaya da damga vurdu.
    • 18.06.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 18.06.2022 - 17:40
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    Trabzonspor’un yıldız futbolcuları Siopis ve Bakasetas, dün gece Yunan arkadaşlarının düğününde karşılıklı kolbastı oynadı.

    Siopis döktürdü

    Doyasıya eğlendikleri o anları Siopis’in eşi Eirini Ntelia sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    İşte o anlar...

    Bakasetas ve Siopis kolbastı oynadı - İZLE

    Siopis le Bakasetas düğünde kolbastı oynadı #1

    Siopis le Bakasetas düğünde kolbastı oynadı #2

    Siopis le Bakasetas düğünde kolbastı oynadı #3


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