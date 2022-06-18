Haberler

Futbol Haberleri

Siopis'le Bakasetas düğünde kolbastı oynadı

Siopis'le Bakasetas düğünde kolbastı oynadı

Trabzonspor'un Yunan yıldızları Siopis ve Bakasetas, arkadaşlarının düğününde kolbastı şov yaptı. O anlar sosyal medyaya da damga vurdu.