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- Siopis'le Bakasetas düğünde kolbastı oynadı
Siopis'le Bakasetas düğünde kolbastı oynadı
Trabzonspor'un Yunan yıldızları Siopis ve Bakasetas, arkadaşlarının düğününde kolbastı şov yaptı. O anlar sosyal medyaya da damga vurdu.
- 18.06.2022 - 17:20
- Güncelleme : 18.06.2022 - 17:40
Trabzonspor’un yıldız futbolcuları Siopis ve Bakasetas, dün gece Yunan arkadaşlarının düğününde karşılıklı kolbastı oynadı.
Siopis döktürdü
Doyasıya eğlendikleri o anları Siopis’in eşi Eirini Ntelia sosyal medya hesaplarından paylaştı.
İşte o anlar...
Bakasetas ve Siopis kolbastı oynadı - İZLE