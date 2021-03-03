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    Sırbistan'ın yeni teknik direktörü Dragan Stojkovic oldu

    Sırbistan Milli Futbol Takımı'nın yeni hocası Dragan Stojkovic oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2021 - 16:52
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    Sırbistan'ın yeni teknik direktörü Dragan Stojkovic oldu

    Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS), Dragan Stojkovic'in milli takımda teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.

    FSS'den yapılan açıklamada, Stojkovic ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası tamamlanana kadar 3 yıllık anlaşma imzalandığı ifade edildi.

    Sırbistan ın yeni teknik direktörü Dragan Stojkovic oldu #1

    "DOĞUM GÜNÜMDE GERÇEKLEŞTİ"

    56 yaşına bugün giren Stojkovic de anlaşma nedeniyle oldukça gururlu ve mutlu hissettiğini belirterek, "Kendi ülkeni temsil etmekten daha büyük bir gurur yok. Bunun doğum günümde gerçekleşmesi ise bana en büyük hediye oldu." değerlendirmesinde bulundu.

    Ljubisa Tumbakovic ile 14 Aralık 2020'de yollarını ayıran Sırbistan A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde A Grubu'na İrlanda Cumhuriyeti, Portekiz, Lüksemburg ve Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.

    Sırbistan ın yeni teknik direktörü Dragan Stojkovic oldu #2

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