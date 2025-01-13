Şırnak Gazisi Hasan Kocamaz'dan Fenerbahçe'ye anlamlı ziyaret

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Şırnak’ta 2007 yılında vatani görevini yaparken mayın patlaması sonucu iki bacağını kaybeden Konyalı gazi Hasan Kocamaz, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile bir araya gelerek unutulmaz bir an yaşadı.

MOURINHO İLE UNUTULMAZ BULUŞMA

Fenerbahçe’nin resmi açıklamasına göre, Hasan Kocamaz, Konyaspor karşılaşması öncesinde sarı-lacivertli ekibin Konya’daki kamp yaptığı oteli ziyaret etti.

Teknik direktör Jose Mourinho ile bir araya gelen Kocamaz, bu anlamlı buluşmada duygusal anlar yaşadı.

FORMA İMZALADI

Buluşma sırasında Hasan Kocamaz, Mourinho ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve formasını imzalattı. Ayrıca Kocamaz’ın, Mourinho’ya çeşitli hediyeler takdim ettiği öğrenildi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Hem Hasan Kocamaz hem de Jose Mourinho için unutulmaz olan bu buluşma, Fenerbahçe Kulübü tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılarak büyük ilgi gördü.