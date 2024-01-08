Sırp basınının iddiası: Hakim Ziyech'in Fenerbahçe'ye transferini Dusan Tadic engelledi

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Galatasaray'la yol ayrımına gelen Hakim Ziyech ve Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic hakkında Sırp basını bomba bir haber paylaştı.

Ülkenin yüksek tirajlı yayın organı Meridiansport'ta yer alan haberde; Hakim Ziyech'in Fenerbahçe'ye transferinin Tadic yüzünden gerçekleşmediği yazıldı.

"Tadic engel oldu"

Haberde şu ifadeler yer alıyor:

'Chelsea'nin, Galatasaray'dan önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Hakim Ziyech'i teklif ettiği bildiriliyor.



Fenerbahçe oyuncuyla görüşürken Tadic'in tutumu anlaşmayı bitirdi. Dusan, kalitesinden övgüyle söz etti ancak saha dışındaki yaklaşımını olumsuz değerlendirdi. Yani eski takım arkadaşının havasında olmadığını ve takım içerisinde huzursuzluk yaratacağını söyledi ve sarı-lacivertliler görüşmeyi sonlandırdı.