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    Sivasspor maçında da kale Okan Kocuk'ta

    Galatasaray'ın büyük umutlarla Bursaspor'dan transfer ettiği Okan Kocuk, Fatih Öztürk'ten formayı almayı başardı. Fatih Terim, Sivasspor maçında da kalede Okan'a görev verecek.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 12:46
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 12:51
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    Sivasspor maçında da kale Okan Kocuk'ta

    İki sezondur Galatasaray formasını giyen Okan Kocuk, Ankaragücü maçında ilk kez kalesini gole kapadı.

    OKAN KOCUK YİNE İLK 11'DE

    Sarı-kırmızılılardaki 15. maçında ilk kez kalesinde geçit vermeyen 25 yaşındaki kaleci, Sivas'ta da yine eldivenlerin sahibi olacak.

    Performansı beğenilmeyen Fatih Öztürk ise maçı yedek kulübesinden takip edecek.

    Sivasspor maçında da kale Okan Kocuk ta #1

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