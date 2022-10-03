Sivasspor 136 gündür kazanamıyor

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Hatayspor’a 2-1 mağlup olan DG Sivasspor, tam 136 gündür galibiyete hasret.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında kendi sahasında Hatayspor’a 2-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar, ligde tam 136 gündür kazanamıyor.

Sivas temsilcisi, son galibiyetini geçen sezonun son haftasında oynanan Kayserispor maçında 2-1’lik skorla almıştı. Yiğidolar, o maçtan sonra ligde oynadığı 8 maçın 4’ünü kaybederken, 4’ünden de beraberlikle ayrıldı.

Son 8 karşılaşmada kalesinde 13 gol gören kırmızı-beyazlı takım, rakip fileleri ise sadece 6 kez havalandırdı.

Sivasspor'un 8 maçlık karnesi

Sivasspor’un son 8 maçta aldığı skorlar şöyle;