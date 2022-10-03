Petrol
89.2
4.77%
Euro
18.1935
0.32%
Dolar
18.5683
0.36%
Altın
996.24
0.81%
Borsa
3291
3.49%
Bitcoin
361.200
0.46%
BTXN Coin
10.29
-6.19%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Sivasspor 136 gündür kazanamıyor

    Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Hatayspor’a 2-1 mağlup olan DG Sivasspor, tam 136 gündür galibiyete hasret.
    • 03.10.2022 - 14:35
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 14:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sivasspor 136 gündür kazanamıyor

    Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında kendi sahasında Hatayspor’a 2-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar, ligde tam 136 gündür kazanamıyor.

    Sivas temsilcisi, son galibiyetini geçen sezonun son haftasında oynanan Kayserispor maçında 2-1’lik skorla almıştı. Yiğidolar, o maçtan sonra ligde oynadığı 8 maçın 4’ünü kaybederken, 4’ünden de beraberlikle ayrıldı.

    Son 8 karşılaşmada kalesinde 13 gol gören kırmızı-beyazlı takım, rakip fileleri ise sadece 6 kez havalandırdı.

    Sivasspor 136 gündür kazanamıyor #1

    Sivasspor'un 8 maçlık karnesi

    Sivasspor’un son 8 maçta aldığı skorlar şöyle;

    • Sivasspor-Gaziantep FK: 1-1
    • Adana Demirspor-Sivasspor: 3-0
    • Sivasspor-Alanyaspor: 1-1
    • Beşiktaş-Sivasspor: 3-1
    • Sivasspor-Fatih Karagümrük: 0-0
    • Sivasspor-İstanbulspor: 1-1
    • MKE Ankaragücü-Sivasspor: 2-1
    • Sivasspor-Hatayspor: 1-2

    Bartın'da bahçede çalışırken arının sokması sonucu hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Bartın'da bahçede çalışırken arının sokması sonucu hayatını kaybetti

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Limon kabuğu ile yaşlanmaya karşı savaşın
    Sağlık

    Limon kabuğu ile yaşlanmaya karşı savaşın

    Görüş Bildir