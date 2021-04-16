Sivasspor 2-0 geriden gelip Gençlerbirliği'ni 3-2 yendi

Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği'ni son dakikada bulduğu golle 3-2 yendi ve yenilmezlik serisini 12 maça taşıyarak kulüp rekoru kırdı.

Süper Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi Sivasspor 3-2 kazandı.





SİVASSPOR'DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Gençlerbirliği 25. dakikada Angelo ve 37. dakikada Johansson'un golleriyle 2 farklı üstünlüğü yakalarken, Sivasspor'a geri dönüşü ve 3 puanı 78. dakikada Felix, 84. dakikada Kayode ve 90+4. dakikada kendi kalesini bulan Polomat getirdi.

Bu sonucun ardından son 3 maçta 8 puan kaybeden Gençlerbirliği, 31 puanla 19. sırada kaldı ve kümede kalma yolunda kritik kayıplar yaşadı. 12 maçtır yenilmeyen Sivasspor ise 50 puana yükselerek üst sıralara doğru ivmeli hareketini sürdürdü.

12 maçtır yenilgi görmeyen Rıza Çalımbay ve öğrencileri, ayrıca Sivasspor tarihindeki en uzun seriyi de yakalamayı başardı.

Süper Lig'in 36. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacakken, Sivasspor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.



