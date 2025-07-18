Sivasspor 4 oyuncuyu renklerine bağladı

Sivasspor, 2025-2026 sezonu öncesi kamp çalışmalarının ilk hazırlık maçında İran Süper Ligi takımlarından Tractor FC’ye 4-0 mağlup oldu. Bolu’daki kamp merkezinde oynanan karşılaşmada Yiğidolar sahadan boynu bükük ayrıldı. Mücadeleyi hakem Süleyman Bahadır yönetirken, yardımcıları Burak Sami Şad ve Batuhan Bıyıklı oldu.

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, sahaya şu 11’i sürdü: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Oğuzhan Aksoy, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Samuel Moutoussamy, Veljko Simic, Emre Gökay, Erdem Güleç ve Bekir Turaç Böke. Karşılaşmayı kulüp başkanı Gökhan Karagöl de yakından takip etti.

Sivasspor, kamptaki ikinci hazırlık maçını 22 Temmuz Salı günü saat 17.00’de Ankara Keçiörengücü ile yapacak.

Transfer çalışmalarını hızlandıran kırmızı-beyazlılar, Sarıyer’den stoper Çağlar Menderes, Aksarayspor’dan ofansif orta saha Ahmet Çakmak, Bandırmaspor’dan stoper Mert Çelik ve Somaspor’dan ön libero Kamil Fidan’ı kadrosuna kattı. Daha önce Adanaspor’dan transfer edilen Feyzi Yıldırım ile birlikte 5 yeni isim Bolu kamp kadrosuna dahil oldu.

ÇAĞLAR MENDERES

9 Haziran 1999’da Aydın’da doğan Çağlar, stoper pozisyonunda oynuyor. Futbola Aydınspor 1923’te başlayan oyuncu; Etimesgut Belediyespor, Erzin Belediyespor, Muğlaspor, Sakaryaspor ve son olarak Sarıyer formalarını terletti. Kariyerinde 192 maçta 9 gol kaydetti.

AHMET ÇAKMAK

7 Haziran 1999 İstanbul doğumlu Ahmet, ofansif orta sahada görev yapıyor. Edirnespor, Sancaktepe FK, 1461 Trabzon, Serik Belediyespor, Muş 1984 Muşspor ve 68 Aksarayspor formalarını giydi. 167 maçta 34 gol ve 9 asistle takımına katkı sağladı.

MERT ÇELİK

10 Haziran 2000 İstanbul doğumlu Mert, stoper mevkisinde oynuyor. Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Mert, Başakşehir, Kırşehir Belediyespor, Azerbaycan’dan Neftçi Bakü ve Sebail FK ile Bandırmaspor’da forma giydi. 120 maçta 3 gol attı. Ayrıca Azerbaycan A Milli Takımı’nda bir kez görev aldı.

KAMİL FİDAN

29 Aralık 2002 İstanbul doğumlu Kamil, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında oynuyor. Futbol yolculuğuna Mecidiyeköy’de başlayan genç oyuncu, daha sonra Hendek Spor ve Somaspor formalarını giydi.