Sivasspor, 5 maçtır kazanamıyor

İHA
Süper Lig’de son olarak bu sezonun 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 5 lig maçında da galip gelemedi.
Söz konusu müsabakanın ardından sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, 4. haftada deplasmanda Beşiktaş’a 2-0 kaybetti.
5. haftada ise sahasında Ankaragücü’ne 3-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, 6. haftada ise deplasmanda Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
Galibiyet hasretleri devam etti
Yiğidolar, dün de Sivas’ta Hatayspor ile 0-0 berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.
Kırmızı-beyazlılar, 8. haftada ise deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)