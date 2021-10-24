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Sivasspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 10. haftası tüm hızıyla devam ederken, Sivasspor- Adana Demirspor karşılaşması futbolseverlerle buluşacak. Peki, Sivasspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?