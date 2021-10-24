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- Sivasspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sivasspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 24.10.2021 - 13:44
- Güncelleme : 24.10.2021 - 13:45
Süper Lig'in ilk 9 haftası geride kalırken, müsabakaların heyecanı 10. haftada devam ediyor.
Süper Lig'de Sivasspor- Adana Demirspor karşılaşması seyirci ile buluşmaya hazırlanırken, Sivas alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.
Sivasspor puan cetvelinde kendisine 14. sırada yer bulurken, Adana Demirspor ise 10. sıraya yerleşti.
Nefes kesecek olan bu mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.
Futbolseverler, "Sivasspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Sivasspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sivasspor - Adana Demirspor maçı 24 Ekim 2021 Pazar günü yani bugün oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Adana Demirspor maçı BeıN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.