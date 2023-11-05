Sivasspor - Adana Demirspor maçında kazanan çıkmadı

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Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Servet Çetin yönetimindeki Sivasspor ile Patrick Kluivert'ın çalıştırdığı Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi Sivasspor'un golünü 10. dakikada Fode Koita, konuk Adana Demirspor'un golünü ise 57. dakikada Benjamin Stambouli kaydetti.
Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak
Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor puanını 21'e yükseltirken, Sivasspor 14 puana ulaşmış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Adana Demirspor evinde Fenerbahçe'yi konuk ederken, Sivasspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
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