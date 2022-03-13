Petrol
112.42
2.83%
Euro
16.14
-1.26%
Dolar
14.77
-0.60%
Altın
941.33
-1.12%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
579.132
-0.47%
BTXN Coin
38.85
-1.01%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 3 C
    Sivasspor, Adana Demirspor'u 3 golle mağlup etti

    Sivasspor, Adana Demirspor'u 3 golle mağlup etti

    Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 18:04
    • Güncelleme : 13.03.2022 - 18:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.

    Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Sivasspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

    Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 28., 54. ve 90+2. (P) dakikalarda Pedro Henrique kaydetti. Adana Demirspor'un sayıları ise 58. dakikada Stambouli ve 68. dakikada penaltıdan Mario Balotelli'den geldi.

    Sivasspor, Adana Demirspor u 3 golle mağlup etti #1

    İKİ KRİTİK VAR KARARI

    Adana Demirspor'un 82. dakikada Balotelli ile attığı gol, VAR kontrolü sonrasında faul gerekçesiyle iptal edildi. Hakem Çağdaş Altay, Sivasspor'un 90+2'de kazandığı penaltıyı ise VAR ekranında izledikten sonra verdi.

    Bu sonucun ardından üst üste 3. mağlubiyetini alan Adana Demirspor, 45 puanda kaldı. 3 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Sivasspor ise puanını 37'ye yükseltti.
    Adana Demirspor, gelecek hafta Başakşehir'i konuk edecek. Demir Grup Sivasspor ise Altay'ı ağırlayacak.

    Sivasspor, Adana Demirspor u 3 golle mağlup etti #2


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Servi aracı kamyona arkadan çarptı: 16 yaralı
    3. Sayfa

    Servi aracı kamyona arkadan çarptı: 16 yaralı

    Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşıyla bir araya geldi
    Gündem

    Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşıyla bir araya geldi

    Görüş Bildir