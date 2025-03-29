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Sivasspor, Adana Demirspor'u farklı mağlup etti

Sivasspor, Adana Demirspor'u farklı mağlup etti Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti. Sivasspor'a galibiyeti getiren goller, 13 ile 17. dakikalarda Rey Manaj, 48. dakikada Garry Rodrigues, 68. dakikada Bekir Böke ve 76. dakikada Efkan Bekiroğlu'ndan geldi.