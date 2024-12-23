Sivasspor, adı Wanda Nara ile anılan Keita Balde'yle yollarını ayırdı

Haber Merkezi

Sivasspor, sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Keita Balde ile yollarını ayırmaya karar verdi. Balde, 11 maçta sadece 1 gol katkısı sağlayarak beklentilerin çok altında kaldı ve eleştirilerin odağı oldu.

Geçtiğimiz günlerde İspanya'ya giden Balde'nin takımdan ayrılması bekleniyor.

WANDA NARA İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Balde'nin eski eşi Simona Guatieri, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara ile yasak aşk yaşadığına dair iddialarda bulunmuştu.

Sivasspor yönetimi, Balde ile yolları ayırma kararı alırken, resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.