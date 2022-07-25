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Sivasspor - Al Sharjah hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor - Al Sharjah hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor Avusturya kampındaki son hazırlık maçında BAE temsilcisi Al Sharjah ile karşı karşıya gelecek.Peki maç ne zaman ve saat kaçta oynanacak.İşte maçın detayları.