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- Sivasspor - Al Sharjah hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Sivasspor - Al Sharjah hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Sivasspor Avusturya kampındaki son hazırlık maçında BAE temsilcisi Al Sharjah ile karşı karşıya gelecek.Peki maç ne zaman ve saat kaçta oynanacak.İşte maçın detayları.
- 25.07.2022 - 12:32
Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Sivasspor buradaki son hazırlık maçında Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Sharjah ile karşı karşıya gelecek.
Son hazırlık maçında Sigma Olomouc ile 1-1 berabere kalan Sivasspor 26 Temmuz'da yurda dönerek hazırlıklarına burada devam edecek.
Sivasspor yeni sezona Rıza Çalımbay yönetiminde hazırlanıyor.Yiğidolar 30 Temmuz Cumartesi günü Trabzsonspor ile Süper Kupa finalinde karşılaşacak.
Sivasspor bu dev maç öncesi Al Sharjah ile karşı karşıya gelecek.Futbolseverler maçın ne zaman oynanacağını merak ediyor.İşte maçın detayları..
Sivasspor - Al Sharjah maçı ne zaman oynanacak?
Sivasspor - Al Sharjah hazırlık maçı 25 Temmuz (bugün) saat 19.00'da başlayacak.Maçın yayıncı kanalı bulunmuyor.