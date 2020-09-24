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    Sivasspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü sahasında Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2020 - 17:15
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    Sivasspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

    Ardından 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise tam sahada çift kale maç yaptı.

    Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

    Sivasspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü #1

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