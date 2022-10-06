Sivasspor - Balkani maçının muhtemel 11'leri

UEFA Konferans Ligi G Grubu 3. maçında Sivasspor, sahasında Ballkani'yi konuk ediyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında Demir Grup Sivaspor, sahasında Kosova ekibi Ballkani'yi ağırlıyor.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı, İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Luis Munuera yönetecek. Müsabakada Inigo Prieto ve Antonio Moreno ise Munuera'nın yardımcılığını yapacak. Mücadeleyi TV8,5 ve Exxen canlı yayınlayacak.

G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor ve Slavia Prag'ın 4'er, CFR Cluj ile Kosova temsilcisi Ballkani'nin 1'er puanı bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur, Appindangoye, Goutas, Robin, Gradel, Sabi'A, Erdoğan, Ulvestad, Keita, Yatabare



Ballkani: Frasheri, Thaçi, Dellova, Sinani, Jashanica, Thaqi, Emerllahu, Gripshi, Korenica, Rrahmani, Krasniqi

