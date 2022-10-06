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Sivasspor - Ballkani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında Ballkani ile karşı karşıya gelecek.
- 06.10.2022 - 13:44
Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Sivasspor bugün sahasında Kosova ekibi Ballkani'yi konuk edecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu maçında oynanacak olan Sivasspor - Ballkani mücadelesinin detayları merak uyandırdı.
Sivasspor grupta oynadığı 2 maç sonucunda 4 puan toplayarak averajla ikinci sırada bulunuyor.Ballkani ise 1 puan ile üçüncü sırada yer alıyor.
Peki Sivasspor - Ballkani maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak.İşte maçın öne çıkan detayları..
Sivasspor - Ballkani maçı saat kaçta başlayacak?
Sivasspor - Ballkani maçı bugün saat 19.45'te başlayacak.Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Munuera Montero yönetecek.
Sivasspor - Ballkani mücadelesi EXXEN ve TV 8,5 kanallarından neklen yayınlanacak.