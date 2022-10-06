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    Sivasspor - Ballkani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında Ballkani ile karşı karşıya gelecek.
    • 06.10.2022 - 13:44
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    Sivasspor - Ballkani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Sivasspor bugün sahasında Kosova ekibi Ballkani'yi konuk edecek.

    UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu maçında oynanacak olan Sivasspor - Ballkani mücadelesinin detayları merak uyandırdı.

    Sivasspor grupta oynadığı 2 maç sonucunda 4 puan toplayarak averajla ikinci sırada bulunuyor.Ballkani ise 1 puan ile üçüncü sırada yer alıyor.

    Peki Sivasspor - Ballkani maçı saat kaçta başlayacak  ve hangi kanalda yayınlanacak.İşte maçın öne çıkan detayları..

    Sivasspor - Ballkani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Sivasspor - Ballkani maçı saat kaçta başlayacak?

    Sivasspor - Ballkani maçı bugün saat 19.45'te başlayacak.Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Munuera Montero yönetecek.

    Sivasspor - Ballkani mücadelesi EXXEN ve TV 8,5 kanallarından neklen yayınlanacak.


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