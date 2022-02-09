Sivasspor, Bandırmaspor'u 4 golle geçti

Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu karşılaşmasında Sivasspor, Bandırmaspor deplasmanında 4-2 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu karşılaşmasında Spor Toto 1. Lig ekibi Bandırmaspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor rakibini 4-2'lik skorla mağlup etti.





GRADEL ŞOV YAPTI

Mücadelede Sivasspor 2. dakikada Max Gradel'in golüyle öne geçerken, ev sahibinde Lokman Gör 24. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Güçlü rakibi karşısında eksik oynayan Bandırmaspor, 34. dakikada beraberliği yakaladı. 45+3'te Gradel, Sivasspor'u yeniden öne geçirdi. Bandırmaspor, 54. dakikada Guy-Michel Landel'in golüyle tekrar eşitliği buldu. Sivasspor'da 79'da Aaron Appindangoye skor üstünlüğünü bir daha getirdi. Günün yıldızı Max Gradel, 84'te skoru belirledi.

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor, Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.



