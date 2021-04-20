Sivasspor-Beşiktaş - CANLI SKOR

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor

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57' Hızlı gelişen Sivasspor atağında sağ kanatta topla buluşan Erdoğan, N'Sakala'dan sıyrıldı. Ceza sahasına sokulup dar açıdan uzak köşeye doğru sert bir vuruş yaptı. Top kaleye paralel gitti.

54' Sivasspor'da Yatabare yerine Kayode oyuna dahil oldu.

52' Ghezzal'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Rosier'in şutunda top üstten auta gitti.

46' Nkoudou, Aboubakar'ın yerine oyunda.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu Sivasspor 0-0 Beşiktaş

45' Gradel'in şutunu Ersin çıkardı.

40' Beşiktaş'ın maçtaki ilk şutunu çeken Larin, topu auta gönderdi.

14’ Aboubakar, Larin ile verkaç yapıp ceza sahasına sokulmak istedi. Ama Larin iyi bir pas atamayınca top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

10' Sivasspor'un etkili geldiği atakta Erdoğan'ın şutu auta çıktı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başladı. Hakem Fırat Aydınus'un yönettiği Sivasspor - Beşiktaş maçı beIN Sports canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Claudemir, Fayçal, Robin, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar