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Sivasspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 20.04.2021 - 18:02
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği Sivasspor - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Claudemir, Fayçal, Robin, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar