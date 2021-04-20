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    Sivasspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2021 - 18:02
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    Sivasspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

    Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği Sivasspor - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Claudemir, Fayçal, Robin, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

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