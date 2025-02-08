Sivasspor - Beşiktaş - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: SİVASSPOR 0-0 BEŞİKTAŞ

21' Joao Mario, orta alanda Tolga Ciğerci'ye faul yaptı.

18' Gedson Fernandes, orta alanda Simic ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, sağlık ekiplerini sahaya davet etti.

13' Kullanılan köşe vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.

13' Moutoussamy'nin ceza yayından sol ayak içiyle çektiği şutu kaleci Mert Günok, sağına uzanarak kurtardı. Sivasspor, köşe vuruşu kullanacak.

12' Kullanılan serbest vuruşta Beşiktaş savunması topu karşıladı.

12' Rey Manaj, Beşiktaş yarı alanının sağında Masuaku'nun müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Sivasspor, serbest vuruş kullanacak.

11' Rashica'nın kullandığı köşe vuruşunda kale sahasında savunmanın topa müdahalesi sonrası meşin yuvarlak penaltı noktasında Gedson Fernandes'e geldi. Gedson'un gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

10' Rashica'nın sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Sivasspor savunması topu dışarı gönderdi. Beşiktaş, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

5' Ernest Muçi'nin sol kanattan penaltı noktasına açtığı ortada Rashica'nın dokunuşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

4' Bu kez Gedson Fernandes, orta alanda Charisis'e faul yaptı.

2' Joao Mario, orta alandan sağ kanatta bulunan Rashica'ya yerden pasını verdi. Rashica, topla sağ kanattan ilerleyerek ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktasında bulunan Muçi'yi geçen topta Sivasspor savunması topa sahip oldu.

1' Rey Manaj, sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına ortalamak istedi ancak meşin yuvarlak doğrudan dışarı çıktı. Beşiktaş, kale vuruşu kullanacak.

1' Maç başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

4 Eylül Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 19.00'da başladı.

Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Maçın VAR hakemi olarak ise Jakob Alexander Sundberg görev yapıyor.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Sonko, Poungouras, Ziya, Moutoussamy, Tolga, Charisis, Simic, Efkan, Manaj

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Joao Mario, Ernest Muçi, Immobile