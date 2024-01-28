Sivasspor - Beşiktaş - CANLI SKOR
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1' Maç başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

4 Eylül Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor.

İlk 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Camara, Uğur, Poungouras, Hakan, Kvet, Emrah, Barrow, Manaj

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege, Gedson, Salih, Rashica, Ghezzal, Cenk