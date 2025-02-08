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Sivasspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi Jakob Alexander Sundberg oldu

Sivasspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi Jakob Alexander Sundberg oldu Süper Lig’de bugün oynanacak Sivasspor - Beşiktaş mücadelesinin Video Yardımcı Hakemi (VAR), Danimarka Futbol Federasyonu’ndan Jakob Alexander Sundberg oldu.