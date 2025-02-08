Sivasspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi Jakob Alexander Sundberg oldu
İHA

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Sivasspor ile karşılaşacak.

Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Şansalan’ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Mehmet Salim Mazlum yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Tolga Güldibi olacak.

VAR HAKEMİ DANİMARKA'DAN

Mücadelede VAR'da Danimarka Futbol Federasyonu’ndan Jakob Alexander Sundberg görev yapacak.

Sundberg'e AVAR olarak Abdullah Bora Özkara Eşlik edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor