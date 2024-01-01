Sivasspor, Bülent Uygun’la anlaştı

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Sivasspor Kulübü Servet Çetin’in istifasının ardından teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşma sağladı.

Sivasspor'dan açıklama

Sivasspor'dan gelen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzde futbolcu ve genel menajerlik görevleri yapan, 2007/2008 ve 2008/2009 sezonunda ligde tarih yazarak şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz, Avrupa’da ülkemizi başarıyla temsil ettiğimiz sezonlarda takımımızın başında bulunan değerli teknik adam Bülent Uygun ile prensip anlaşmasına vardı. Son görüşmeleri yapmak üzere yarın 13.30 uçağı ile Sivas’a gelecek Bülent Uygun, 02 Ocak Salı günü saat 11.30’da BG Grup 4 Eylül Stadı’nda kendisini EMS Yapı Sivasspor’umuza bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak."

Servet Çetin'in vedası

Kulüpten istifa eden Servet Çetin ise oyuncularla vedalaştı.

Çetin yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“6 ay önce teknik direktörlük görevine getirildiğim Sivasspor’da yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak ayrılmış bulunmaktayız. Sivasspor benim için her zaman özel bir kulüp oldu ve geçirdiğim süre boyunca yaşadığım anılar unutulmazdı. Yönetim kurulu, oyuncu arkadaşlarıma, teknik ekibime ve kulüp çalışanlarına birlikte yaşadığımız süre boyunca gösterdikleri özveri, gayret ve uyum için teşekkür ediyorum. Ligde geride kalan maçlarda Sivasspor’a başarılar diliyorum."