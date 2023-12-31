Sivasspor, Bülent Uygun'la görüşme halinde

İHA
Sivasspor’da Servet Çetin’in istifasının ardından teknik direktör arayışları başladı.
Edinilen bilgiye göre bir dönem Sivasspor’u çalıştıran Bülent Uygun ismi ön plana çıktı.
Tecrübeli teknik direktör ile ilk görüşme sağlanırken, konuyla ilgili kulüpten kısa sürede açıklama yapılması bekleniyor.
Kayserispor maçı ile görevine başlayacak
Bülent Uygun’un Sivasspor’a imza atması halinde Kayserispor maçında takımın başında olacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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