Sivasspor, Bülent Uygun'la görüşme halinde Sivasspor’da yeni teknik direktör için geri sayım başladı. Servet Çetin ile yolları ayıran kırmızı-beyazlıların Bülent Uygun’u gündemine aldığı öğrenildi.

İHA

Sivasspor’da Servet Çetin’in istifasının ardından teknik direktör arayışları başladı.

Edinilen bilgiye göre bir dönem Sivasspor’u çalıştıran Bülent Uygun ismi ön plana çıktı.

Tecrübeli teknik direktör ile ilk görüşme sağlanırken, konuyla ilgili kulüpten kısa sürede açıklama yapılması bekleniyor.

Kayserispor maçı ile görevine başlayacak

Bülent Uygun’un Sivasspor’a imza atması halinde Kayserispor maçında takımın başında olacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)