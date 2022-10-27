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    Sivasspor - CFR Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında CFR Cluj takımını ağırlayacak. Maçın detaylarını sizler için derledik. İşte Sivasspor - Cluj maçının merak edilenleri..
    • 27.10.2022 - 13:30
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    Sivasspor - CFR Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Sivasspor sahasında Romanya ekibi CFR Cluj'u konuk edecek. İki takım arasında deplasmanda oynanan maçı temsilcimiz 1-0 kazanmayı başardı.

    Konferans Ligi G grubunda Sivasspor ve Cluj 7'şer puan ile ilk iki sırada yer alıyor. Cluj'un averaj ile lider olduğu grupta bu hafta oynanacak maçlar sonrası temsilcimiz liderlik koltuğuna oturabilir.

    Sivasspor ve Cluj'un yer aldığı grupta Ballkani ve Slavia Prag takımı yer alıyor. Temsilcimiz evinde oynayacağı Cluj maçından sonra gruptaki son maçında deplasmanda Slavia Prag'a konuk olacak.

    Sivasspor evinde oynayacağı Cluj maçını kazanması halinde gruplardan çıkmayı garantileyecek. İşte Sivasspor - Cluj maçının detayları..

    Sivasspor - CFR Cluj maçı ne zaman oynanacak?

    Sivasspor - Cluj maçı 27 Ekim Perşembe (bugün) günü saat 22.00'de oynanacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.

    Sivasspor - Cluj maçı EXXEN ve TV 8,5 kanallarından naklen yayınlanacak.


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