Sivasspor - Cluj maçının muhtemel 11'leri

Konferans Ligi G Grubu 5. maçında Sivasspor, sahasında Cluj'u ağırlıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Romanya temsilcisi CFR Cluj'u konuk edecek.



Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve 22.00'de başlayacak müsabakayı, Norveç'ten Rohit Saggi yönetecek. Müsabakada Geir Isaksen ve Morten Jensen ise yardımcı hakem olarak sahada yer alacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.



Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar rövanş maçında ise deplasmanda Ballkani'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.



G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor ve CFR Cluj takımlarının yedişer, Ballkani ve Slavia Prag'ın dörder puanı bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Hakan Arslan, Charisis, Dia Saba, N'Jie, Gradel, Yatabare

Cluj: Scuffet, Manea, Kolinger, Matias, Camora, Deac, Petrila, Boateng, Muhar, Malele, Yeboah