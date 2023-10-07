Sivasspor deplasmanda Pendikspor'u yendi Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor deplasmanda Pendikspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Osman Özköylü yönetimindeki Pendikspor ile Servet Çetin'in ekibi Sivasspor karşı karşıya geldi.

Pendik Stadı'nda oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen maçı konuk ekip Sivasspor, 3-2'lik skorla kazandı.

Sivasspor, üç golle kazandı

Sivasspor'un galibiyet gollerini 4. dakikada Modou Barrow, 57. dakikada Rey Manaj ve 76. dakikada Aaron Appindangoye kaydetti.

Ev sahibi Pendikspor'un golleri ise 68. dakikada Erencan Yardımcı ve 74. dakikada Gökcan Kaya'dan geldi.

Pendikspor 4 puanda kaldı

Bu galibiyetle birlikte Sivasspor puanını 10'a yükseltirken, Pendikspor 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Sivasspor evinde Kasımpaşa'yı ağırlarken, Pendikspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.