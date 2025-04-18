Sivasspor, dış sahada kayıplarda

AA & Ensonhaber

Süper Lig'de düşme hattında yer alan Sivasspor, bu sezon deplasman maçlarında kötü bir performans ortaya koydu.

Evinde oynadığı 16 maçtan 6'sını kazanan kırmızı-beyazlılar, 5 kez rakipleriyle puanları paylaşırken, 5 kez de mağlup olarak 23 puan topladı.

Sivasspor, deplasmanda oynadığı 14 maçtan 2'sini kazanırken, 2 kez rakipleriyle berabere kaldı, 10 kez de sahadan mağlubiyetle ayrılarak sadece 8 puan kazanabildi.

DIŞ SAHADA SADECE 2 GALİBİYET

Sivasspor, deplasmandaki maçlarında sadece Kayserispor ve Adana Demirspor'u mağlup etmeyi başardı.

Dış sahada Konyaspor ve Rizespor ile berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş, Göztepe, Fenerbahçe, Antalyaspor, Bodrum, Trabzonspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Hatayspor'a mağlup oldu.

İÇ SAHADAKİ MAÇLAR

Sivasspor, sahasında ise Gaziantep FK, Hatayspor, Rizespor, Bellona Kayserispor, Göztepe ve Adana Demirspor'u yendi.

Evinde Trabzonspor, Kasımpaşa ve Samsunspor, Alanyaspor ve Konyaspor ile berabere kalan Sivas temsilcisi, Eyüpspor, Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye de mağlup oldu.

SİVASSPOR'UN KALAN MAÇLARI

Kırmızı-beyazlılar, ligin geride kalan bölümünde final niteliğinde maçlara çıkacak.

Ligde kalmanın hesaplarını yapan Sivasspor, kalan maçlarından 4'ünü deplasmanda 2'sini ise iç sahada oynayacak.

Deplasmanda Kasımpaşa, Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor ile karşılaşacak Sivas ekibi, evinde ise Antalyaspor ile Bodrum FK'yı konuk edecek.