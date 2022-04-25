Sivasspor, evinde Alanya'yı tek golle geçti

Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor - Alanyaspor maçını ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

2. dakikada Gradel'in sol çaprazdan ceza sahasına sert ortasında rakip defans kafayla topu kornere gönderdi.

4. dakikada Alanyaspor tehlikeli geldi. Emre Akbaba'nın orta alandan gönderdiği uzun topla defansın arkasına sarkan Oğuz Aydın'ın ceza alanı içi sol çaprazdan şutunda Ahmet Oğuz yatarak son anda meşin yuvarlağa müdahale etti.

11. dakikada Gradel'in sol kanattan kavisli ortasında top arka direkte hareketlenen Erdoğan Yeşilyurt'un önünden dışarıya çıktı.

16. dakikada ev sahibi ekip sol kanattan korner kazandı. Fajr'ın direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

26. dakikada Juanfran'ın pasıyla sağ kanatta çizgiye kadar inen Efecan Karaca'nın ortasında defans araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

33. dakikada Alanyaspor atağında Leroy Fer'in ceza yayının gerisinden sert şutunda kaleci Muammer Yıldırım iki hamlede topu kontrol etti.

40. dakikada Yatabare'nin pasıyla sol çaprazdan rakip ceza sahasına giren Gradel'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

44. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan penaltı noktasına gönderdiği topa Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden farklı şekilde auta gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

AA'nın haberine göre; 52. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol çaprazda topla buluşan Gradel'in ceza sahasına sert gönderdiği topa hareketlenen Yatabare yerde kaldı. Pozisyonun ardından hakem VAR'a gitti ve yapılan incelemenin ardından penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Fajr, kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

59. dakikada Alanyaspor tehlikeli geldi. Emre Akbaba'nın sağ çaprazdan uzak direğe ortasında Oğuz Aydın'ın kafayla altıpasa indirdiği topu savunma araya girerek uzaklaştırdı.

66. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun pasıyla sol çaprazda hareketlenen Borja, rakibini geçtikten sonra topu ayağından açınca meşin yuvarlak auta çıktı.

74. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza yayının gerisinden vuruşunda top defansa çarparak kornere çıktı.

77. dakikada Borja'nin pasıyla hareketlenen Efkan Bekiroğlu'nun ceza yayının gerisinden çektiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

78. dakika soldan topla birlikte ilerleyen Novais'in plasesinde meşin yuvarlak kalecinin solundan az farkla auta gitti.

84. dakikada Sivasspor ceza sahasında yaşanan karambolde top Leroy Fer'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Demir Grup Sivasspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Bilal Gölen

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz (Dk. 90 Caner Osmanpaşa), Camara, Goutas, Ziya Erdal, Ulvestad, Hakan Arslan, Fajr (Dk. 71 Kerem Atakan Kesgin), Erdoğan Yeşilyurt (90+1 Uğur Çiftçi), Gradel (Dk. 83 Kayode), Yatabare (Dk. 83 Konate)

Aytemiz Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Juanfran, Fatih Aksoy (Dk. 46 Awaziem), Milunoviç, Borja, Novais (Dk. 81 Erencan Yardımcı), Efecan Karaca, Emre Akbaba (Dk. 64 Efkan Bekiroğlu), Leroy Fer, Oğuz Aydın (Dk. 65 Tayfur Bingöl), Eduardo (Dk. 73 Candeias)

Gol: Dk. 52 Fajr (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Novais, Dk. 51 Milunoviç, Dk. 76 Efecan Karaca, Dk. 89 Candeias, 90+1 Awaziem (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 36 Goutas, 90+1 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)