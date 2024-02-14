Sivasspor, evinde yenilgi yüzü görmüyor Süper Lig’in 25. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Rizespor’u 1-0 mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkarttı.

İHA

Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Rizespor’u 1-0 mağlup eden Sivasspor, ligde toplamda 8. galibiyetine imza attı.

Bu sonuçla kırmızı-beyazlılar, ligdeki puanını da 33’e yükseltti.

Süper Lig'de son olarak sahasında 22 Ekim 2023’te Kasımpaşa’ya 1-0 yenilen Yiğidolar, bu karşılaşmanın ardından iç sahada mağlubiyet yüzü görmedi.

Kırmızı-beyazlı ekip, pazar günü oynanan Rizespor mücadelesiyle birlikte evindeki yenilmezlik serisini de 7 maça çıkardı.

Sivasspor 7 maçta 13 puan kazandı

Sivas temsilcisi, bu süreçte 3 galibiyet ve 4 beraberlikle 13 puan elde etti.

Öte yandan, sezon genelinde rakip ağları 29 kez havalandıran Yiğidolar, kalesinde ise 35 gole engel olamadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)