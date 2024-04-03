Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü tek golle geçti

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Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Bülent Uygun yönetimindeki Sivasspor ile Tolunay Kafkas'ın çalıştırdığı Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Sivasspor 1-0'lık skorla kazandı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golü; 89. dakikada Rey Manaj kaydetti. Rey Manaj, bu golle birlikte ligdeki 16. golünü attı.
Sivasspor, Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak
Bu sonuçla birlikte Sivasspor, puanını 41'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 30 puanda kalarak ateş hattından uzaklaşamadı.
Ligin bir sonraki maçında Sivasspor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
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