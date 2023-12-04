Sivasspor, Fenerbahçe karşısında penaltı bekledi!

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Süper Lig'de 14. hafta Fenerbahçe ile Sivasspor arasında yapılan kritik maç ile sona erdi.
Sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Sivasspor cephesi bir pozisyonda penaltı beklerken, hakem oyunu sürdürdü.
Sivasspor penaltı bekledi
Dakikalar 22'yi gösterdiğinde önde baskı ile topu kapan Sivasspor'da Burak'tan pası alan Saiz, ceza alanına koşu yapan Njie'ye pasını verdi.
Savunmada Osayi-Samuel kayarak yaptığı müdahale ile topu sağ çapraza doğru gönderdi.
Yaşanan bu pozisyonun ardından ise Sivasspor penaltı beklerken hakem Bahattin Şimşek oyunu devam ettirdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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