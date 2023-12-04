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Sivasspor, Fenerbahçe karşısında penaltı bekledi!

Sivasspor, Fenerbahçe karşısında penaltı bekledi! Sivasspor, Fenerbahçe ile oynadığı maçın ilk yarısında bir pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem Bahattin Şimşek oyunu sürdürdü.