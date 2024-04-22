Sivasspor, Fenerbahçe karşısında son dakikada penaltı kazandı Sivasspor, Fenerbahçe'yi konuk ettiği Süper Lig maçının son dakikasında VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Rey Manaj, ağları sarsmayı başardı.

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Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlike sona erdi.

Fenerbahçe'nin golleri 45+2. dakikada Fred ve 80. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.

Sivasspor'un gollerini 57. dakikada Fode Koita ve 90+4. dakikada penaltıdan Rey Manaj kaydetti.

Bu maçın son dakikalarında ise çok konuşulan bir an yaşandı.

VAR uyardı, penaltı kararı çıktı

Sivasspor, Fenerbahçe maçının 87. dakikasında penaltı bekledi.

Karşı karşıya pozisyonda Rey Manaj, vuruşunu yaptıktan sonra yerde kaldı.

Sivassporlu oyuncular penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın, itiraz eden Sivassporlu futbolculara kulaklığını işaret ederek VAR incelemesi yapıldığını belirtti.

Alman VAR hakemi Benjamin Brand, 3 dakikalık incelemenin ardından Cihan Aydın'ı monitöre davet etti.

Manaj golü buldu

Sivasspor, 90+2. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Rey Manaj, topu ağlara gönderdi ve skoru 2-2'ye getirdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)