Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesi kar yağışı etkili oluyor

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Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak.

Sivasspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe sadece rakibiyle değil, zorlu hava koşullarıyla da mücadele edecek.

Öyle ki şimdiden kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu şehirde karşılaşma öncesi sahayla ilgili çalışmalara başlandı.

KAR KALINLIĞI ŞİMDİDEN 10 SANTİMETREYİ BULDU: MAÇ GÜNÜ DE YAĞACAK

Ancak yine meteorolojik değerlendirmelere göre maçın oynanacağı 13 Nisan'da Sivas'ta kar yağışı bekleniyor.

Sivasspor-Fenerbahçe maçının oynanacağı gün kentte kar yağışının yanı sıra sıcaklığın da -4'e kadar düşme olasılığı bulunuyor.

SİVASSPOR SON DURUMU PAYLAŞTI

Diğer yandan maça az bir süre kala bugün Sivasspor'un Instagram hesabından da karla kaplı antrenman sahasının görüntüsü paylaşıldı.

Zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'un antrenman sahası kar küreme araçlarıyla temizlenerek idmana elverişli hale getirildi.

Nisan ayı ortasında ortaya çıkan bu görüntüler sosyal medyada da gündem yaratırken sarı lacivertli taraftarların endişeli bekleyişlerine yol açtı.

ERTELENECEK Mİ?

Lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde olan Fenerbahçe için son derece önemli görülen bu karşılaşma için maç günü yapılan incelemelerin ardından gözler erteleme için Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) olacak.