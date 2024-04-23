Sivasspor - Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonuna hakem yorumcuları ne dedi Spor yorumcuları ve eski hakemler, Sivasspor-Fenerbahçe maçında Sivasspor lehine verilen penaltı kararını değerlendirdi. İşte o yorumlar...

ensonhaber.com

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Sivas deplasmanından 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Maçın kaderini ise uzatma dakikalarındaki penaltı kararı oldu.

80. dakikada İrfan Can'ın golüyle yeniden öne geçen Fenerbahçe, maçın son anlarında kalesinde tehlike yaşadı. Soldan atılan uzun topta savunma arkasına sarkan ve topu kontrol eden Rey Manaj, Djiku'nun önünde Livakovic'le karşı karşıya pozisyonda topu dışarı vurdu.

Manaj pozisyonun ardından yerde kaldı ve penaltı bekledi.

Hakem Cihan Aydın, bir süre VAR incelemesini bekledi. VAR'da görev yapan Alman hakem Benjamin Brand, Cihan Aydın'ı pozisyonu izlemeye davet etti.

İzleyip penaltıyı verdi

VAR davetiyle pozisyonu izleyen Cihan Aydın, sahaya dönüp penaltı kararı verdi.

Penaltıda topun başına geçen Manaj, Livakovic'i ters köşeye yatırdı ve skora 2-2'lik dengeyi getirdi.

Fenerbahçe cephesi, hakeme penaltı kararıyla ilgili yoğun tepki gösterdi.

Hakem yorumcuları da bu pozisyonu değerlendirdi. İşte gelen yorumlar...

Ahmet Çakar

Verilen penaltı kesinlikle yanlış. Sivassporlu oyuncu Djiku'nun temasını hissedip, kendini yere ve Livakovic'in üzerine bırakıp penaltı alıyor. Anti-Fenerbahçe lobisi bu gece Fenerbahçe'yi katletmiş ve ligin dışına itmiştir…

Fırat Aydınus

VAR'ın skandal bir hatalı karara imza attı VAR hakemi. Gerek Djiku'nun gerek Livakovic'in pozisyonunda Cihan Aydın sahada ne verirse, penaltı da verse, devam da ettirse VAR'ın karışamayacağı her iki kararda da saygı duyulması gereken bir pozisyon. Hangi kararı verirse versin sana göre bana göre. Bu sahada hakemin vermesi gereken bir karar. VAR hakemi hangi pozisyon için çağırdı, Livakovic'in pozisyonu için çağırdı. Livakovic, kontrolsüz gelmiyor. Ayağını koyuyor. Manaj topa vurduktan sonra aşağı doğru çömelip ikinci bir topa hamle yapmasını Livakovic engellemiyor. Livakovic'in ayağı yerde. Bir temas varsa bile Manaj topa doğru giderken yapılmış bir müdahale değil. Bu pozisyon için karışıyorsa çok büyük bir yanlış.

Djiku'nun topa Manaj topa vurmadan önce bir teması var. Djiku, Manaj'ın topa sağlıklu vurmasını engelleyip engelleniyor mu? VAR hakemi tarafından şiddet ölçülerek hakemin çağrılacağı pozisyonlar var. Sen şiddetölçer değilsin. Hakem verip değerlendirmeli. Buradaki Djiku'nun temasın şiddetini ne kadar etkileyip etkilemediğini VAR bilemez. Hakem sahada karar verir amenna. Djiku'nun bu teması Manaj'ın sağlıklı vuruşunu engelliyor mu? Livakovic'in Manaj'ın ikinci kez topla oynama şansını yok ediyor mu? Bu soruların cevapları sana göre bana göre değişiyorsa sana açık bir cevap olur, VAR'ın çağırıp çağırmama konusunda. VAR bu pozisyonda Türk işi bir hareket yaparak Benjamin Brand, oturduğu yerde Bünyamin Brand olarak çağırdı. Sen hakemi çağırırsan tünele sokarsın. Hakemin pozisyona penaltı vermesi de değil demesi de tepki görecekti. Hakemi tünele sokmak budur. Bu pozisyon tamamen sahada hakemin karar vermesi gereken pozisyon. Her iki karar da kabul görürdü. Asla Bünyamin Brand'ın karışacağı pozisyon değildi. Ne dedim, bekleyelim. Hep açık net, sana göre bana göre pozisyonlarda müdahil olundu. Olması gerekenler skora göre es geçildi. Bizim Türk VAR'larda bu pozisyonlarda eleştiriliyordu. 34 yaşındaki Brand, en son Deniz Aytekin'in VAR hakemiymiş. Bu sene kendi liginde 6 maça çıkmış Brand, koskoca pozisyonda. 6 kez VAR hakemliği yapmış, 1 sezonda. Ne kadar yani tecrübe anlamında! Bir bu hakemi getiriyorsun, bir tane hiç sahada hakemlik yapmayanı getiriyorsun. Sadece yapmak için yapılan yabancı VAR hakemliğinde bunlar yaşanıyor. Daha dur 8 maç oldu. Kesinlikle hocam hakemin verip uygulayacağı karar ne olursa olsun bir pozisyon.

Rıdvan Dilmen: Böyle penaltı olmaz

Ben penaltı pozisyonunda Djiku'nun yaptığı müdahale yüzünden çağırdığını sandım. Eğer ondan çağırsa kırmızı kart bile olabilirdi. Hakem Livakovic'in müdahalesi için çağırdığında inanamadım çünkü böyle bir penaltı olmaz. Manaj'a müdahale geldiği anda top oyundan çıkmış ve pozisyon sona ermiş. Ben her maç böyle 10 tane pozisyon sayarım bu şekilde olan.

Erman Toroğlu: Penaltıyı Livakovic değil Djiku yapıyor

Topa oyuncu öyle vuramaz. Bir oyuncu darbe yemezse ayağının içiyle vuracak. Arka baldıra Fenerbahçeli oyuncu tabanı basıyor. Tabanı basınca ayağı değişiyor. Böyle olunca topu auta atıyor. Sonra kaleciyle çarpışıyor. Penaltı pozisyonu kaleciyle değil Djiku'yla. Djiku'ya sarı kart olması lazım. Bariz gol şansı yok. Kalecinin etki alanına girmiş hücumcu. Kalecinin etki alanına girince bariz gol şansını kaybediyor. Penaltıyı Djiku yapıyor, Livakovic değil.

Bahattin Duran: Temas penaltı için yeterli değil

Djiku'nun teması, Manaj'ın kötü oynamasını gerektirecek bir temas değil. Etkisi yok. Manaj topa vurdu. Top bariz bir şekilde auta doğru gidiyor. Top oyunda. Kaleci Livakovic ayaklarını açtı ve durdu. Livakovic'in ayağıyla Manaj'ın ayağı yerde buluştu. Livakovic'in ayağı, Manaj'ın ayağını süpürmedi. Bu görüntülerde var. Tartışamayız bunu. Livakovic kontrolsüz gelmedi. Ayaklar yerde temas etti. Bu temas dolayısıyla Manaj kalkıp topu kaleye vurabilir miydi? Hayır. Ayaklar yerde birleşmiş. Djiku'nun da, Livakovic'in de temasları penaltı için yeterli değil kesinlikle.

Bu maçın kader anı. Burada VAR müdahalesi olması için VAR Hakemine ne söylenir? Çok açık ve net elinizde kanıt var mı? Hayır kesinlikle yok. Kaleci Livakovic kayarak gelseydi, rakibini süpürseydi, kontrolsüz bir faul yapsaydı top auta gidiyor bile olsa VAR hakemi çağırır, izleme tavsiyesinde bulunurdu. Livakovic'in ayağı yerde süpürmüyor. Buradaki en önemli nokta şu; VAR müdahalesi çok geç oldu. 3 dakika beklendi. Tamam ofsayt ile ilgili durum da söz konusuydu, onu da incelediler. Bu kadar beklemek de doğru değil, yarı otomatik ofsayt sistemi var. Demek ki çok ince ince incelendi pozisyon. VAR hakemi, Cihan Aydın'ı çağırdı. Prosedür şu şekildedir, burada defalarca bulundum VAR odasında. VAR odası hakeme izleme tavsiye ediyorsa, operatöre der ki temasın olduğu anı göstereceğiz. Livakovic ile Manaj'ın ayaklarının buluşma anını gösterdi. VAR hakemi, hakemi Livakovic'in hamlesi için çağırmış. Kontrolsüz bir temas olsaydı Livakovic'in müdahalesi, sarı kart da görmeliydi Livakovic. VAR müdahalesi doğru mu yanlış mı? VAR müdahalesi çok yanlış.

Deniz Çoban: VAR gereksiz müdahalede bulundu

VAR hakemi, hakemi kenara izlemesi için davet edip ekran 3'e bölündüğünde artık top bizim yönetmenimizden çıkıyor. Sağ üst köşede, sağ alt köşede video odası, büyük ekranda VAR hakeminin seçtiği, operatörün oynattığı görüntüyü görüyoruz. Riva'ya bağlanırız o anda. VAR, hakeme Livakovic'in pozisyonunu gösteriyor. VAR hakemi, Livakovic tartışmasız penaltı yaptı diyerek çağırıyor. En sondan başa geleyim. Çok çok çok çok çok çok yanlış bir VAR müdahalesi. Altı defa söylüyorum. Bir penaltıda, temasla ilgili değerlendirmemizi etki var mı diye yapacağız. Etki nedir? Hareket kısıtlamasıdır. Arkadan gelen savunmacının da, kayan kalecinin de sadece ve sadece rakibe bir teması var. Onun hareketlerini kısıtlayacak bir etkisi yok. Bu pozisyon penaltı değil. Sahada da penaltı değil, VAR odasında da penaltı değil. Hakem doğru bir devam kararı verdi. VAR gereksiz müdahalede bulundu.

"Cihan Aydın kart göstermeyerek..."

Hakem haydi teması gördü, yanıldı, etkili dedi, hakemin yorumudur. Hakemin yorumuna karışamazsınız, penaltıyı verdi. İki temas var ya, ikisini karşılaştır desen ikisi de penaltı değil. Djiku topa ayağını savurdu da koordinasyonu bozdu, düzgün vuramadı diyelim. VAR ne zaman devreye girer? Livakovic adamı süpürüp yıktıysa devreye girebilir. Sarı kartlık bir ihlal yaptıysa devreye girebilir. Cihan Aydın izledi ya, Livakovic'e sarı kart göstermeyerek VAR hakeminin yanlış bir müdahalede bulunduğunu ikrar etti. Göstermediğine göre Livakovic'in hamlesi kontrolsüz değil, en fazla dikkatsiz. Cihan Aydın kabul ediyor bunu. VAR'ın hata yaptığını kart göstermeyerek ikrar ediyor.

"Sahada bile penaltı değil"

Hakemin değerlendirmesi doğru. Hakemin görmediği bir şey yok. Umut vadeden atak yok, bariz gol şansı yok, kontrolsüz bir hamle yok. VAR hakeminin müdahalesi yanlış. Sahada bile bu penaltı değil.

Bülent Yıldırım: VAR hakemi neden tek bir açıdan gösteriyor?

VAR hakemi, Livakovic'in müdahalesinin açık net tartışmasız bir penaltı gerektiren bir müdahale olduğunu göstermek için protokole göre büyük bir hata olduğunu iddia ederek izleme tavsiyesinde bulundu. Djiku'nun müdahalesinde vuruş şeklini bozan hiçbir şey yok. Djiku'nun darbesi etkili olsaydı, kırmızı kartı yerdi. VAR hakemi için ihlal olsa Djiku'yu gösterecekti. O yüzden uzun sürdü inceleme. Djiku'nun müdahalesi var ama ufak bir temas var. Etkili bir temas yok. Vuruşu kaliteli yapamadıktan sonra o temas nedeniyle sağ ayak kalfını tutuyor. VAR ne yapmış, sol ayağa müdahale var diye çağırmış. Djiku'nun müdahalesinde hiçbir şey yok. Kaba temas yok. Kontrolsüz faul de söz konusu değil, VAR'ın müdahale etmesi gereken hiçbir şey yok. VAR, niye müdahale etti ben bilmiyorum. VAR hakemi neden tek açıdan gösteriyor pozisyonu? Niye?

"Atama yanlış..."