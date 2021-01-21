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Sivasspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 21.01.2021 - 17:54
Ankaragücü'nü 3-1 yenerek zirve takibine sürdüren Fenerbahçe, zorlu Sivas deplasmanından da 3 puanla dönmek istiyor.
Yeni 4 Eylül Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.
İLK 11'LER
Sivasspor:
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Sadık, Tisserand, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Samatta, Thiam