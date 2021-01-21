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    Sivasspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2021 - 17:54
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    Sivasspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Ankaragücü'nü 3-1 yenerek zirve takibine sürdüren Fenerbahçe, zorlu Sivas deplasmanından da 3 puanla dönmek istiyor.

    Yeni 4 Eylül Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.

    İLK 11'LER

    Sivasspor:

    Fenerbahçe: Altay, Nazım, Sadık, Tisserand, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Samatta, Thiam

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