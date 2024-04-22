Sivasspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. hafta maçında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

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GÜNCEL SKOR SİVASSPOR 0-0 FENERBAHÇE

24' Sağ kanattan çalımlarla gelen Osayi ceza sahasına girdi ve ortasını açmak istedi ancak Uğur'a çarpan top tekrardan kendisine çarptı ve auta çıktı.

22' Orta alanda topu kazanan Bartuğ şansını çok uzaklardan denedi fakat top farklı şekilde auta çıktı.

21' Sivasspor etkili geldi. Sağ kanattan topla gelen Murat pasını Koita'ya verdi. Topu kontrol eden Koita çalımını attı ve ceza sahasına girdi fakat ortasında top kimseye gelmedi.

19' İrfan Can sol kanattan ceza sahasına giren Dzeko'ya uzun pasını gönderdi. Ceza sahasına giren Dzeko ortasını açtı fakat savunma topu uzaklaştırdı.

18' İbrahim Akdağ sol kanattan geldi ve ortasını açtı fakat herkesi aşan top diğer taraftan auta çıktı.

15' Hakem, VAR ile yaptığı görüşmenin ardından ofsayt ile oyunu başlamasını istedi.

14' Uğur'un kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasında kendisini boşa çıkartan Manaj düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

13' Manaj ile Sivasspor öne geçti fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

11' İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunda savunma ön direkte topu uzaklaştırdı.

10' Fenerbahçe etkili geldi. Orta alanda topu alan Szymanski Tadic ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası dışında boş kaldı ve şutunu çekti fakat savunmaya çarpan top direğin yanından kornere gitti.

9' Uğur Çiftçi sol kanattan geldi ve kendisini boşa çıkartan Queensy Menig'e pasını vermek istedi fakat Szymanski geldi ve topu uzaklaştırdı.

7' Szymanski savunma arkasına sarkan Osayi'ye ara pasını göndermek istedi fakat top doğrudan auta çıktı.

6' Rey Manaj, Djiku ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

5' İrfan Can sağ kanattan topla geldi ve ortasını açtı fakat savunma top Dzeko'ya gelmeden araya girdi ve uzaklaştırdı.

3' Kaleci Ali Şaşal hızlı başlamak istedi fakat attığı uzun pası Uğur kontrol edemedi.

2' Dzeko sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen İrfan'a uzun pasını gönderdi fakat top doğrudan auta çıktı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.

4 Eylül Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetiyor. Karşılaşma BeIN Sports 1'den izlenebiliyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, İbrahim, Poungouras, Bartuğ, Menig, Fode Koita, Rey Manaj