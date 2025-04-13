Sivasspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: SİVASSPOR 0-0 FENERBAHÇE

9' Osayi Samuel, sağ kanattan çizgiye inerek kale sahasına ortaladı. Meşin yuvarlak Ali Şaşal'da kaldı.

7' Fred'in orta alandan sol kanattan bulunan Saint Maximin'e gönderdiği uzun top doğrudan dışarı çıktı. Sivasspor, kale vuruşu kullanacak.

6' Fenerbahçeli oyuncular tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

5' Kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Rey Manaj, kafa vuruşunu yaptı. Livakovic, sağına uzanarak topu harika çıkardı. Sonrasında Fenerbahçe savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

4' Rey Manaj, ceza yayının gerilerinde Çağlar'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Sivasspor, serbest vuruş kullanacak.

3' Fred, orta alandan rakip kaleye hareketlenen Edin Dzeko'ya derin bir top gönderdi ancak meşin yuarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

2' Sivassporlu oyuncular hazırlık pasları yapıyor...

1' Maç başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

4 Eylül Stadı'nda oynanan maç, saat 19.00'da başladı. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetiyor. Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alman hakem Markus Schmidt oturuyor.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Uğur, Tolga, Moutoussamy, Charisis, Efkan, Bekir, Manaj

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Çağlar, Mert, Fred, Szymanski, Talisca, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko