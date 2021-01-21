Sivasspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Ankaragücü'nü 3-1 yenerek zirve takibine sürdüren Fenerbahçe, zorlu Sivas deplasmanından da 3 puanla dönmek istiyor.

Yeni 4 Eylül Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Diego Perotti, Tolga Ciğerci ile cezalı Ozan Tufan kadroya dahil edilmedi. Yeni transfer Attila Szalai de kadroda yer almadı. Ömer Faruk Beyaz da kadroya alınmayan bir diğer isim oldu.

Sivasspor'da Rybalka ile Kerem Atakan Kesgin bu maçta oynamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor

Ali Şaşal

Robin

Caner

Appindangoye

Uğur

Claudemir

Fajr

Hakan Arslan

Erdoğan

Gradel

Yatabare

Fenerbahçe

Altay

Nazım

Tisserand

Serdar

Caner

Luis Gustavo

Mert Hakan

Thiam

Pelkas

Valencia

Samatta