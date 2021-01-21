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    Sivasspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2021 - 08:46
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    Sivasspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Ankaragücü'nü 3-1 yenerek zirve takibine sürdüren Fenerbahçe, zorlu Sivas deplasmanından da 3 puanla dönmek istiyor.

    Yeni 4 Eylül Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Diego Perotti, Tolga Ciğerci ile cezalı Ozan Tufan kadroya dahil edilmedi. Yeni transfer Attila Szalai de kadroda yer almadı. Ömer Faruk Beyaz da kadroya alınmayan bir diğer isim oldu.

    Sivasspor'da Rybalka ile Kerem Atakan Kesgin bu maçta oynamayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Sivasspor

    Ali Şaşal
    Robin
    Caner
    Appindangoye
    Uğur
    Claudemir
    Fajr
    Hakan Arslan
    Erdoğan
    Gradel
    Yatabare

    Fenerbahçe

    Altay
    Nazım
    Tisserand
    Serdar
    Caner
    Luis Gustavo
    Mert Hakan
    Thiam
    Pelkas
    Valencia
    Samatta

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