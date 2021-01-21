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Sivasspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 21.01.2021 - 08:46
Ankaragücü'nü 3-1 yenerek zirve takibine sürdüren Fenerbahçe, zorlu Sivas deplasmanından da 3 puanla dönmek istiyor.
Yeni 4 Eylül Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Diego Perotti, Tolga Ciğerci ile cezalı Ozan Tufan kadroya dahil edilmedi. Yeni transfer Attila Szalai de kadroda yer almadı. Ömer Faruk Beyaz da kadroya alınmayan bir diğer isim oldu.
Sivasspor'da Rybalka ile Kerem Atakan Kesgin bu maçta oynamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Sivasspor
Ali Şaşal
Robin
Caner
Appindangoye
Uğur
Claudemir
Fajr
Hakan Arslan
Erdoğan
Gradel
Yatabare
Fenerbahçe
Altay
Nazım
Tisserand
Serdar
Caner
Luis Gustavo
Mert Hakan
Thiam
Pelkas
Valencia
Samatta